CENTCOM: Kürdistan Bölgesi'nde bir askerimiz hayatını kaybetti

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Temmuz tarihinde Kürdistan Bölgesi'nde, İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) kalıntısının infilak etmesi sonucu bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise yaralandığını bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 17 Temmuz'da Ürdün'de gerçekleştirilen bir İran saldırısı neticesinde iki ABD askerinin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise kaybolduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre ABD kuvvetleri, 19 Temmuz'da olay yerinde kimliği belirlenemeyen naaş kalıntılarına ulaştı. Söz konusu kalıntıların kimlik tespiti ve doğrulanması için yürütülen inceleme süreci devam ediyor.

Açıklamanın devamında, Kürdistan Bölgesi'ndeki patlamada yaralanan diğer askerin hastaneye sevk edildiği ve gerekli tıbbi tedavinin sürdüğü kaydedildi.

CENTCOM, hayatını kaybeden ve kaybolan askerlerin ailelerine duyulan saygı gereği, resmi bildirim süreci tamamlanana kadar askerlerin kimlik bilgilerinin veya olaya dair daha fazla ayrıntının paylaşılmayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kürdistan Bölgesi'nde bir ABD askerinin hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın İran'a ait bir İHA kalıntısından kaynaklandığını belirtti.

CNN televizyonuna konuşan Rubio, kaybın, daha önce ABD güçlerini hedef alan bir İran İHA’sına ait enkazla temas veya müdahale sırasında meydana gelen patlama sonucu yaşandığını teyit etti.

Ürdün’de iki ABD askerinin yaşamını yitirdiği saldırıya da değinen Rubio, söz konusu bölgedeki ABD birliklerine yönelik yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Rubio, atılan füzelerin büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ancak bir füzenin isabet etmesi sonucu can kayıplarının yaşandığını kaydetti.