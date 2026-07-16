Kürt kısa filmi "Kağıttan Teknem" İngiltere’den ödülle döndü

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Senaryosu ve yönetmenliği Hozan Şêrzad’a ait olan "My Paper Boat" (Kağıttan Teknem) adlı kısa film, İngiltere’de düzenlenen "Free Film Awards" (Özgür Film Ödülleri) festivalinde "En İyi Görsel Efekt" ödülüne layık görüldü.

Yönetmen Hozan Şêrzad, bugün (16 Temmuz 2026), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, filmin başarı hikayesine ilişkin detayları paylaştı. Çekimlerine 2025 yılının başlarında başladıkları filmin, daha önce 5. Süleymaniye Uluslararası Film Festivali ve Irak Uluslararası Gençlik Festivali gibi önemli platformlarda da ödüller kazandığını hatırlattı.

Filmin başarısının arkasında ciddi bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Şêrzad, görsel sanatçılar ve farklı alanlardan uzmanların projeye büyük katkı sunduğunu belirtti. Filmde yer alan teknenin yapım sürecine değinen yönetmen; Çalak Latif ve Ali Newzad’ın dört gün süren aralıksız bir çalışmayla tekneyi tamamladığını, ardından dekor ve diğer sanatsal ihtiyaçlar için günlerce süren titiz bir mesai harcandığını ifade etti.

Hozan Şêrzad, İngiltere’de düzenlenen Özgür Film Ödülleri Festivali'nin dünya genelinden 60’tan fazla filme ev sahipliği yaptığını belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sekiz farklı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğunu kaydeden Şêrzad, "Kağıttan Teknem"in, görsel ekibin yaratıcılığı ve detaylara gösterdiği özen sayesinde "En İyi Görsel Efekt" kategorisinde ödül alarak büyük bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Elde edilen bu başarının sadece bir ödül kazanmak anlamına gelmediğini savunan Hozan Şêrzad, şunları kaydetti:

"Bu ödül, doğru çalışma ve sadakatle bir Kürt yapımının uluslararası arenada hak ettiği yeri bulabileceğinin bir kanıtıdır. Kürt sinema sanatına küçük de olsa bir hizmette bulunabildiğimiz ve bu esere imzamızı atabildiğimiz için gururluyuz."