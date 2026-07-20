Irak Başbakanı Zeydi hafta sonu Tahran'ı ziyaret edecek

3 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Ali Falih Zeydi’nin önümüzdeki hafta sonu İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ve ortak iş birliği alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Muhammed Hüseyin Bahr el-Ulum’un, İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadegi’yi bakanlık merkezinde kabul ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Başbakan Zeydi’nin Tahran ziyareti öncesindeki son hazırlıklar ve ziyaretin ana gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılırken; ortak çıkarlara hizmet edecek ve iş birliğini derinleştirecek çok sayıda mutabakat zaptının imza töreni için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.