2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya

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2026 FIFA Dünya Kupası final müsabakasında Arjantin ile karşı karşıya gelen İspanya, normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

İspanya’ya dünya futbolunun en prestijli kupasını getiren gol, maçın 106. dakikasında Ferran Torres’ten geldi. Arjantin cephesinde ise Enzo Fernandez, 90+3. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte "Matadorlar", 2010 yılındaki ilk zaferlerinin ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Turnuva genelinde sergilediği savunma grafiğiyle dikkat çeken İspanya, bir Dünya Kupası organizasyonunda çıktığı 7 maçta kalesini gole kapatan ilk takım olarak tarihe geçti. Kaleci Unai Simon önderliğindeki İspanya savunması, oynadığı toplam 8 karşılaşmadaki tek golü çeyrek final aşamasında Belçika karşısında yedi.

Arjantin’in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, İspanya karşısında forma giyerek kariyerindeki üçüncü Dünya Kupası finaline çıktı. Messi, Brezilyalı efsane Cafu’nun (1994, 1998, 2002) ardından üç farklı Dünya Kupası finalinde görev yapan ikinci futbolcu olarak adını tarihe yazdı.