İmralı Heyetinden beklenen açıklama geldi

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yayınlanan mesajda Öcalan’ın, "Yasal sürecin başlaması ve silahların tamamen devreden çıkarılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti geldi.'' çağrısı öne çıktı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, dün (20 Temmuz 2026) Abdullah Öcalan ile ''çerçeve yasa'' gündemiyle İmralı Adası'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren ziyaretin ardından heyet tarafından bugün (21 Temmuz 2026) yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir" diyen Öcalan, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" çağrısı yaptı.

DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''DEM Parti İmralı Heyeti olarak, uzun bir aradan sonra Abdullah Öcalan ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda bölgedeki siyasal gelişmeler, demokratik toplum inşası, barış sürecinde gelinen aşama ve yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiği konularını detaylı bir şekilde ele aldık.

Görüşmede Öcalan kamuoyu ile paylaşmak üzere şu değerlendirmelerde bulunmuştur:

'27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalarak adım atma ve sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılığımız sürüyor. Anadolu’da tarihsel bir hakikat olan ve tüm kritik aşamalarda birbirinden ayrılmayan Kürt-Türk tarihsel ittifakını ve birlikteliğini hukuki zemine dönüştürmenin arifesindeyiz. Kürt’ten Türk’ü ayırsan Kürt kalmaz, Türk’ten Kürt’ü ayırsan Türk kalmaz hakikati, ortak yaşam ve eşitlik hukukunun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak, basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır.

Kürt-Türk ittifakı, Anadolu’nun ortak geleceğinin temel taşıdır. Atılacak her adımda bu toprakların kültürünü esas almalıyız. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir. Ortak yaşamı örmek, eşitlik ve adalet içinde yepyeni bir sayfa açmak için tarih bizlere bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı hep birlikte değerlendireceğimize inancım tamdır.'

Biz de heyet olarak, Öcalan’ın bu önemli çağrısını tarihi buluyor ve TBMM başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyalogu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.''