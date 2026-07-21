Duhok'ta 7 milyon dolar değerindeki dev turizm projesi tamamlandı

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, teşvikler ve kolaylaştırılan prosedürler aracılığıyla turizm sektöründeki yatırımları genişletmeye devam ettiği bir dönemde, Duhok vilayetinin 7 milyon dolar değerindeki en büyük turizm projelerinden biri tamamlandı.

10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen proje, bir otel, restoranlar ve bir yüzme havuzunu kapsayarak Duhok'un gelişen turizm altyapısına katkı sağlıyor.

Vergi indirimleri ve sadeleştirilmiş idari süreçleri içeren hükümet teşvikleri, sektördeki özel sektör yatırımlarını özendirmede kilit bir rol oynadı.

Proje sahibi Rabin Banasuri, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Projem, Duhok vilayetindeki en büyük turizm girişimlerinden biridir. Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından sağlanan imkanlar ve destek bizim için çok önemli bir adım oldu. Duhok'ta bu ölçekte bir projeyi hayata geçirmemizi ve turistlere kaliteli hizmet sunmamızı kolaylaştırdılar." dedi.

Söz konusu proje, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ekonomik çeşitliliğin ana unsurlarından biri olarak turizmi güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Duhok Yatırım Direktörü Haval Sıdiq'e göre yetkililer, daha fazla yatırımcı çekmek amacıyla ruhsatlandırma prosedürlerini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sıdiq, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Yatırımcıların proje ruhsatlarını mümkün olan en kolay prosedürlerle alabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stratejimiz Duhok'u turizm başkenti yapmak; bu nedenle mümkün olan her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Ayrıca hayata geçirmeyi planladığımız birkaç stratejik projemiz daha var." ifadelerini kullandı.

Duhok, vilayetin yatırım programı kapsamında 68 turizm projesini ruhsatlandırırken, geliştirilmek üzere birkaç projeye daha onay verdi. Halihazırda 25 turizm projesi ise inşaat süreci öncesindeki ruhsatlandırma aşamasında bulunuyor.

750'den fazla turistik mekana ev sahipliği yapan vilayet, Kürdistan Bölgesi'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biridir.

Turizm sektörü, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesi döneminde Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik çeşitlendirme çabalarına en büyük katkıyı sağlayan alan haline geldi. Son yıllarda bölgenin toplam yatırım portföyünün yaklaşık %35'ini oluşturan yaklaşık 7,68 milyar dolarlık yatırımı kendine çeken sektör, petrol gelirlerine olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı oluyor.

Halihazırda yılda yaklaşık 8 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Kürdistan Bölgesi, bu sayıyı 2035 yılına kadar 20 milyona çıkarmayı hedefliyor. Turizm yatırımları ayrıca %80'i yerel çalışanlar tarafından doldurulan 20 binden fazla istihdam yarattı.