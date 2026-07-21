ABD’li yetkili Delaveau: DAİŞ'in yok edilmesinden elde edilen kazanımları koruyacağız

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ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu Koordinatörü Gregory D. LoGerfo, "Peşmerge büyük fedakarlıklar gösterdi. Onların hizmetlerini ve rolünü unutmayacağız, terörün yok edilmesinden elde edilen kazanımları korumalıyız." dedi.

Gregory D. LoGerfo, bugün (21 Temmuz 2026), Kurdistan24 Washington Büro Sorumlusu Rahim Raşidi'nin sorusunu yanıtladı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki Peşmerge'nin ve Suriye'deki Kürt güçlerinin terörle mücadeledeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Gregory D. LoGerfo, şu yanıtı verdi:

"Ben Irak’ta görev yaptım, Erbil’de bulundum ve Peşmerge’yi yakından tanıdım. Peşmerge bizim için büyük bir ortaktır. Şahsen 2010 ve 2021 yıllarında Irak’ta iki kez görev yaptım ve bölge halkını iyi tanıyorum. Peşmerge terörle mücadelede büyük kurbanlar verdi ve biz onlara güvendik."

Irak, Suriye ve Kürdistan Bölgesi'nin terörün yeniden başkaldırmasını engellemedeki rolüne de değinen Gregory D. LoGerfo, ortakların desteğiyle DAİŞ hilafetini bozguna uğrattıklarını ancak halen yapılması gereken işler olduğunu belirtti.

Gregory D. LoGerfo, "Başardığımız şey büyük bir kazanımdı fakat bunun korunması gerekiyor. Siyasi terör, halkı demokratik süreçlere katılmaktan alıkoymak için korkutmaya yönelik her türlü eylemdir. Biz de bunun karşısında duruyoruz." diye konuştu.