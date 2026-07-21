CHP Silivri İlçe Başkanı gözaltına alındı

2 saat önce

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Doruk Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesine getirilmesinin planlandığı kaydedildi.