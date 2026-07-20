Hanekin'de 4.5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Hanekin ilçesinin doğusunda 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği ve sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.

Irak Meteoroloji ve Sismoloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, depremin, bugün (20 Temmuz 2026), yerel saatle 06:43’te kaydedildiği belirtildi.

Kurumun paylaştığı verilere göre merkez üssü Hanekin ilçesinin yaklaşık 90 kilometre doğusu olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Açıklamada, sarsıntının bölge sakinleri tarafından net bir şekilde hissedildiği ifade edilirken; sarsıntı sonucu can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir raporun ulaşmadığı kaydedildi.

Öte yandan, depremin Halepçe başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin çeşitli bölgelerinde de hissedildiği bildirildi.

Irak ve İran arasındaki sınır bölgeleri, aktif fay hatları üzerinde bulunmaları nedeniyle periyodik olarak sismik hareketliliklere maruz kalmaktadır.