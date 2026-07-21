Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı

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Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni gelişme yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi ve 3 doktorun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüşmüştü.

Gülistan Doku soruşturmada bu sabah (21 Temmuz 2026) yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

Bilindiği üzere dosya, 6 yıl rafta kaldıktan sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kurularak Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ile kaybolduğu güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı.

Soruşturma kapsamında, 67’si ana arter olmak üzere 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü incelendi.

Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluşmak için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anları ile daha sonra öğretmenine gidişine ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi.

Başsavcılık ve özel ekip tarafından görüntüler saniye saniye incelenerek Doku’nun akıbeti araştırıldı.