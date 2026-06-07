Fransa Konsolosu: Paris, Kürdistan Bölgesi'nin tarihi ve gerçek müttefikidir

3 saat önce

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nin tarihi ve gerçek müttefiki olduğunu söyledi.

Kurdistan24'e demeç veren Yann Braem, Paris'in tarihi ve gerçek bir müttefik olarak bölgedeki yeni karışıklık döneminde bölgenin istikrarını desteklemeye devam ettiğini belirtti; ayrıca Kürdistan Bölgesi siyasi liderliğinin İran savaşında tarafsızlık politikası benimsemesinin bilgeliğini övdü ve krizin çözülmesinin tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'nin İran savaşı nedeniyle güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Fransız diplomat, ancak Fransa'nın yakın bir dost ve müttefik olarak güvenliği korumak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Braem, ülkesinin Peşmerge güçlerinin fedakarlıklarına duyduğu saygıyı dile getirerek, "Kürdistan Bölgesi liderliğinin tutumu gerilimlerin azaltılmasına büyük katkı sağladı; Kürdistan Bölgesi,, bu savaşta tarafsızlık mesajı verdi ki önemli ve doğru olan budur."

Fransa Konsolosu ayrıca, bölgede barışçıl bir çözüm bulmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya çalışan Pakistan'a ve diğer tüm taraflara teşekkür etti.