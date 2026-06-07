Kürt diasporası, milli kültürün tanıtılmasında önemli rol oynuyor

2 saat önce

Kürdistan Diasporası Merkezi, Belçika'daki Leuven Uluslararası Festivali'nde Kürt kıyafetlerini ve ulusal kültürünü sergileyerek, dünyanın dört bir yanından katılan temsilcilerin dikkatini çekti.

Leuven Belediyesinin resmi daveti üzerine, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Kürdistan Diasporası Merkezi-Belçika heyetinin de katılımıyla festivale katıldı.

Bu uluslararası etkinlikte, Kürt heyeti ulusal kimliği yansıtan renkli bir tablo sergiledi. Konuklar ve diğer ülkelerin temsilcileri, sergilenen Kürt kıyafetleri ve ulusal kültürüne hayranlığını ifade etti.

Söz konusu festival, diğer ulusların Kürt halkının zengin tarihi ve kültürüyle yakından tanışmasını sağladı. Kürt heyetinin bu tür uluslararası festivallere katılmasının, Kürt diasporasının ulusal kimliği koruma ve uluslararası toplumla köprüler kurma konusunda akif olduğunu gösteriyor.