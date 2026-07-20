Başkan Barzani himayesinde 1. Hejar Mukriyanî Kongresi Almanya'da başladı

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Almanya’nın Düsseldorf kentinde, Başkan Mesud Barzani’nin himayesinde "Diasporada Özgün ve Modern Bir Kürdistan Edebiyatına Doğru" temasıyla I. Hejar Mukriyanî Kongresi düzenleniyor.

Kürdistani Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani’nin katılımıyla bugün (20 Temmuz 2026) başlayan kongre, diasporadaki Kürt edebiyatçıları bir araya getiriyor.

Kürdistan Diaspora Federasyonu Başkanı Serdar Jaf, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, kongrenin Başkan Barzani’nin himayesinde gerçekleşmesinin, ölümsüz lider Barzani’nin Kürt Yazarlar Birliği’nin kuruluşuna verdiği tarihi desteği anımsattığını belirtti.

Etkinliğin yalnızca edebi bir buluşma olmadığını, ulusal ve kültürel bir proje niteliği taşıdığını vurgulayan Jaf; temel amacın Kürt edebiyatının özgünlüğünü korumak, diasporadaki yazarların sesini birleştirmek ve Kürt edebiyatını uluslararası alana taşımak olduğunu ifade etti.

Jaf, Hejar Mukriyanî isminin tercih edilmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Hejar Mukriyanî adının seçilmesi ulusal ve fikri bir duruştur. En önemli Kürt aydınlarından biri olan Mukriyanî, Kürdistan’ın dört parçasındaki birliğin sembolüdür. O, yalnızca bir şair ve yazar değil; kültür, tarih, felsefe ve dil alanında derin izler bırakmış bir şahsiyettir. Amacımız, onun zengin mirasını diasporadaki yeni nesillere aktarmaktır."

Kongre, diasporadaki Kürt yazarları bireysel üretim süreçlerinden çıkararak kurumsal bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Jaf, bu yapının Kürt yazarlar ile dünya edebiyatı arasındaki engelleri kaldıracağını ve Kürt kültürünün uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Serdar Jaf, yurt içindeki ve dışındaki yazarlar arasında bir köprü işlevi görmesi hedeflenen kongreye, bölgesel koşullar ve teknik aksaklıklar nedeniyle Irak ve bölgeden katılamayan yazarlar için ilerleyen süreçte yeni kolaylıklar sağlanacağını bildirdi.

Dijital medyanın etkin kullanımının da öne çıktığı kongre kapsamında kurulan "Diaspora" adlı web sitesinde, yüzlerce yazarın edebi, tarihi ve kültürel içerikteki binlerce çalışması yayımlandı.

Kürdistan Diaspora Yazarlar Federasyonu, dijital imkanlarla klasik edebiyatı genç kuşaklarla buluşturmayı amaçlıyor.

Kongrede alınacak kararların, küresel ölçekte Kürt kültürüne hizmet edecek uzun vadeli somut projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.