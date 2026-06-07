Akre'de 2300 yıllık antik kalıntı bulundu

3 saat önce

Duhok’un Akre ilçesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, antik dönemin izlerini taşıyan ve tam 2300 yıl öncesine dayanan devasa bir şarap ve zeytinyağı imalathanesi bulundu. İçerisinde yüzlerce üretim taşının yer aldığı bu eşsiz keşif, hem tarih profesyonellerini heyecanlandırdı hem de bölgeyi küresel turizmin yeni cazibe merkezi yapmaya aday gösterdi.

Akre Arkeoloji Müdürlüğünden arkeolog Serkewt Amır'in Kurdistan24'e yaptığı açıklamaya göre bulunan bu kalıntı bölgedeki en önemli şarap ve zeytinyağı üretim imalathanelerinden biri.

Amır, bu imalathanede söz konusu maddelerin üretimi için kullanılan yaklaşık 200 ila 300 adet ezme ve öğütme taşının bulunduğunu belirtti.

Diğer yandan arkeolog ve araştırmacı Xalid Muhammed, bu imalathanenin keşfinin bölgenin tarihi ve kültürü açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Muhammed, insanların bölge tarihini yakından tanıması amacıyla bu tarihi mekanın restore edilmesi ve bir turizm merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Verilere göre Akre'de kayıtlı 760 tarihi sit alanı bulunuyor ve bu durum bölgeyi Kürdistan Bölgesi'ndeki en önemli arkeoloji merkezlerinden biri haline getiriyor.