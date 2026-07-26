Güney Kore’den Erbil ile ilişkileri geliştirme mesajı

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Güney Kore’nin Erbil Başkonsolosu Eun-gyu Shim ile görüşmesinde, Zeytin Birliği’nin tarihi rolünü takdir etti.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre bugün (26 Temmuz 2026) Başkan Mesud Barzani, Güney Kore’nin Erbil Başkonsolosu Eun-gyu Shim’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik risklerinin masaya yatırıldığı görüşmede Başkonsolos Eun-gyu Shim, Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eun-gyu Shim, Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının ulusal mücadelesindeki liderlik rolünü ve katkılarını takdirle karşıladığını belirtti.

Kore ile Kürdistan halklarının tarihsel direniş ve mücadele süreçlerindeki benzerliklere dikkat çeken Başkonsolos, Seul yönetiminin başta eğitim ve sağlık olmak üzere ortak alanlarda Erbil ile iş birliğini ve ikili ilişkileri daha ileriye taşıma arzusunu vurguladı.

Görüşmede, devrilen Baas rejimi sonrasında Erbil’e konuşlandırılan Zeytin Birliği’nin konuşlanma dönemine değinen Başkan Barzani, söz konusu gücün bölgedeki insani ve kalkınma odaklı faaliyetlerini takdirle yad ederek, Zeytin Birliği’nin gelişinin iki halk arasındaki dostluk ve stratejik bağların temelini attığını kaydetti.

Orta Doğu’daki son siyasi gelişmeler, terör örgütlerinin yeniden yapılanma riskleri ile Kürdistan Bölgesi’ndeki iç siyasi süreçler görüşmede ele alınan diğer başlıklar oldu.