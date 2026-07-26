CHP'de Grup Yönetimi seçildi: 5 vekil toplantıya katılmadı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu, grup yönetimini seçmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya 5 milletvekili katılmadı.

Yeni Parti'nin kurulması ve 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek bu partiye katılmasıyla milletvekili sayısı 44’e düşen CHP'de, Meclis Grup yönetimi yeniden oluşturuldu.

Yapılan seçim sonucunda Faik Öztrak CHP Grup Başkanı seçilirken, Rahmi Aşkın Türeli ile Sevda Erdan Kılıç Grup Başkanvekilliği görevlerine getirildi.

Sözcü gazetesinden Balâ Ateş'in aktardığı bilgilere göre 44 milletvekilinden 39'unun katıldığı basına kapalı toplantıya Selma Aliye Kavaf, Ömer Fethi Gürer, Barış Bektaş, Müzeyyen Şevkin ve Erdoğan Toprak mazeret bildirerek katılmadı.

CHP’den Yeni Bir İstifa Dalgası İddiası

Kurulduğu ilk gün 91 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna yükselen Yeni Parti'ye, CHP'den 10 milletvekilinin daha geçeceği öne sürülüyor.

Grup yönetimini belirleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak haftalık grup toplantısında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.