Irak Başbakanı Zeydi'den Lübnan ile ekonomik ortaklık vurgusu

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Irak ve Lübnan hükümetleri, ekonomik ortaklığı derinleştirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla petrol ve iletişim sektörlerinin geliştirilmesine yönelik Bağdat’ta resmi bir ortak toplantı gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden bugün (26 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, Irak Hükümeti ile resmi bir Lübnan heyetinin Bağdat'ta petrol ve iletişim sektörlerinin geliştirilmesi konularında ortak müzakerelerde bulunduğu bildirildi.

Görüşmeler, Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Lübnan Başbakanı Nevaf Selam’ın gözetimi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre müzakerelerde, ekonomik, siyasi ve güvenlik gibi farklı alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ele alınırken, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek şekilde iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Toplantıda Irak Başbakanı, Bağdat ile Beyrut arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, bu müzakerelerin farklı sektörlerde verimli bir ekonomik ortaklığa vesile olmasını temenni etti.

Zeydi ayrıca, bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla gerilimi azaltma ve bölgesel zorluklarla mücadelede ortak koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşmıştı.