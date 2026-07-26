Hürmüz’de mayın patladı: Bir gemi hasar gördü

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Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir petrol tankerinin, Tahran yönetimi tarafından deklare edilen deniz koridorunun dışına çıkması sonucu bir deniz mayınına çarparak infilak ettiği bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre bugün (26 Temmuz 2026) stratejik Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir tanker, infilak eden deniz mayını nedeniyle ağır hasar aldı.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, söz konusu geminin patlamadan kısa süre önce İran Deniz Kuvvetleri tarafından boğaz içi geçişler için zorunlu kılınan koridorun dışına saptığını bildirdi.

Seyrüsefer emniyetini ihlal eden tankerin aidiyeti, mürettebatın durumu ve meydana gelen çevresel veya maddi hasarın boyutuna ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir rapor paylaşılmadı.

Tahran yönetimi, 26 Haziran’da yayımladığı resmi denizcilik uyarısıyla, Hürmüz Boğazı’ndan transit geçişlerin yalnızca kendi kontrolünde belirlenen koridorlar üzerinden yürütülebileceğini deklare etmişti.

Son sıcak gelişme, Washington-Tahran hattında tırmanan askeri ve diplomatik gerilimin ortasında yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz’da İran tarafını Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarını ve seyrüsefer şartlarını ihlal etmekle suçlayarak iki ülke arasındaki mutabakat zaptını feshettiğini duyurmuştu.

Washington yönetimi boğazda seyrüsefer özgürlüğü ve engelsiz geçiş hakkı üzerinde dururken, Tahran tüm ticari seyrüseferin kendi denetimi altında ve İran Karasularına bitişik rotalarda icra edilmesi şartında ısrar ediyor.