Kürt sanatçı Taha Salih 5. kişisel sergisini Utrecht’te açtı

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Kürt ressam ve hattat Taha Salih, "Söylenmemişleri Yazmak" (Nusinewey Negotrawekan) adını taşıyan beşinci kişisel resim ve hat sergisini Hollanda’nın Utrecht şehrinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Bugün (7 Haziran 2026 Pazar) Kurdistan24’e konuşan sanatçı Taha Salih, sergideki eserlerin ağırlıklı olarak hat sanatı tablolarından oluştuğunu belirtirken, çalışmalarında harf ve kelimeleri sadece bir yazı olmaktan çıkarıp, onları tam anlamıyla birer sanat eserine dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

Taha Salih, “Tablolarımın çoğunda hat sanatı düz bir yazı olarak değil, resmin temel bir yapı taşı olarak yer alıyor, böylece her bir harf ve çizgi, tablonun genel kompozisyonunun bir parçası haline geliyor." dedi.

"Harfler Görsel Bir Şölene Dönüştü"

Eserlerinin birçoğunu Kürt ve Arap harflerini temel alarak kurguladığını dile getiren Salih, "Yazı hatlarını, renkler ve farklı formlarla yaratıcı bir şekilde harmanladım. Bazı tablolarda kelimeler ve metinler sanatsal birer gövde olarak belirirken, bazılarında ise harfler izleyiciyi derin bir anlam ve estetik arayışına iten görsel birer manzaraya dönüştü." dedi.

Tablolarının taşıdığı mesaja da değinen sanatçı, serginin aynı zamanda kültürel bir misyonu olduğunu vurgulayarak, şu sözleri sarf etti:

"Bu sergi kültürel bir mesaj da taşıyor. Çünkü eserlerin birçoğu Doğu hat sanatı mirasından ve köklü Kürt yazı kültüründen izler taşıyor. Bu da çalışmaları sadece estetik açıdan değerli kılmıyor, aynı zamanda onlara kültürel bir kimlik ve tarihi bir derinlik kazandırıyor."

Ziyaretçiler İçin Hat Sanatı Atölyesi Düzenlendi

Sergi kapsamında özel bir hat sanatı atölyesinin de gerçekleştirildiğini belirten Taha Salih, "Katılımcılar bu sanatın temel ilke ve tekniklerini yakından tanıma, yazıyı sanatsal bir forma nasıl dönüştüreceklerini öğrenme fırsatı buldular. Bu atölye çalışması, ziyaretçilerle aramızda harika bir deneyim paylaşımı ve sanatsal bir diyalog zemini yarattı." diye konuştu.

Sergi İki Ay Boyunca Açık Kalacak

Ressam Taha Salih’in Hollanda’nın Utrecht şehrindeki Zimihc Stefanus Kültür Merkezinde açtığı bu özel sergi, iki ay boyunca ziyaretçilere açık olmaya devam edecek.

Aslen Süleymaniyeli olan ve Hollanda’da ikamet eden ressam Taha Salih, bugüne kadar çok sayıda kişisel sergiye imza attı ve birçok karma sergide yer aldı.