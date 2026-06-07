Trump: İran’ın dondurulan varlıkları hemen serbest bırakılmayacak

"Yeni lider Mücteba Hamaney daha akıllı ve mantıklı"

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimi ile bir anlaşmaya varılması halinde, tüm zenginleştirilmiş uranyumun toplanması ve imha edilmesi için ABD'nin İran ile birlikte çalışacağını belirterek, "Eğer anlaşamazsak, nükleer maddeleri kendimiz toplamak için onlara askeri olarak en sert şekilde saldırmaya devam edeceğiz." uyarısında bulundu.

Donald Trump, 7 Haziran 2026 Pazar günü, özel bir röportajda ülkesinin İran ile üç aydır sürdürdüğü savaşı sona erdirmeye yönelik yol haritasını paylaştı.

İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan ABD Başkanı, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğunu kaydetti.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında da konuşan Trump, "O daha genç, geçmişe kıyasla daha akıllı ve mantıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump, şimdiye kadar aralarında doğrudan bir temas kurulmamış olsa da talep gelmesi halinde İran'ın yeni lideriyle doğrudan görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Tahran’ın bloke edilen mal varlıklarına da değinen Trump, yeni bir anlaşmanın İran paralarının derhal serbest bırakılması anlamına gelmeyeceğini net bir dille ifade ederek, "Eğer uslu durur ve iyi bir iş çıkarırlarsa, işte o zaman bu konuyu konuşmaya başlarız." sözünü sarf etti.

Askeri duruma ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Trump, şunları söyledi:

"Onların ordusunu tamamen yok ettik, füzelerinin sadece %21 ila %22'si kaldı. Donanmaları, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleri artık yok. Operasyonlarımızda liderlerinin ve generallerinin çoğu öldürüldü. Deniz ablukamız çok güçlü bir etki yarattı ve İran ekonomisini tamamen felç etti."

Trump ayrıca, bölgedeki 50 bin ABD askerinin görev tamamen tamamlanana kadar orada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

İran’a yönelik ekonomik baskıların ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının benzin ile çiftçilerin kullandığı kimyasal gübre fiyatlarında artışa yol açtığını kabul eden Trump, bunun nükleer silahları engellemek için ödenmesi gereken zorunlu bir bedel olduğunu savunarak, "Savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatları bir taş gibi hızla aşağı düşecek." vaadinde bulundu.

Anlaşmaya varılması için yürütülen diplomatik çabalara değinen Trump, bu sürecin "çok iyi ve saygın bazı kişilerin" talebi üzerine başladığını belirtti. Özellikle Pakistan’a işaret eden Trump, "Pakistan, bilhassa da Mareşal ve Başbakanları bu arabuluculukta çok önemli bir rol oynadı." dedi.

Şu anda geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu ve nihai bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın olduklarını açıklayan Trump, "Anlaşmaya çok yakınız. Eğer anlaşma olmazsa da bu görevi başka bir şekilde bitiririz. Her iki durumda da kazanan biziz." sözünü kullandı.