Mithat Sancar: Öcalan'ın yol haritası üç başlıktan oluşuyor

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, barış sürecinin yavaşladığını ancak raydan çıkmadığını belirtirken, Abdullah Öcalan’ın "kök hücre" olarak nitelendirdiği, onarım ve yenilenmeyi hedefleyen 3 maddelik bir yol haritası sunduğunu dile getirip, kritik yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden önce hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Mithat Sancar, gerçekleştirdikleri son görüşmeye ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çözüm sürecinin gidişatını bir tren benzetmesiyle aktaran Sancar, "Tren raydan çıkmadı ancak çok yavaşlamıştı. Şu an yeniden hareketlendiğini ve durgunluk evresini geçtiğimizi söyleyebiliriz." dedi.

Sancar, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sürecin önündeki tıkanıklıkların aşılması için 3 temel başlıktan oluşan bir yol haritası sunduğunu ve yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden önce hızla çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Öcalan’ın 3 Maddelik Yol Haritası

Sancar, Öcalan’ın sunduğu önerilerin çerçevesini şu üç başlıkla özetledi:

1. Yasanın Niteliği ("Kök Hücre" Yasası): Öcalan, çıkarılması beklenen çerçeve kanunu bir "kök hücreye" benzetiyor. Bu yasanın iki temel amacı olmalı; Çatışma sürecinin yarattığı hasarları onarmak (şiddetten siyasete geçiş) ve demokratik toplumu inşa ederek bünyeyi yenilemek. Bu yasa, silah bırakma ve entegrasyon süreçlerini hukuki güvenceye kavuşturmalıdır.

2. Sürecin Kurumsallaşması: Görüşmelerin kişilerden bağımsız, dayanıklı ve güvenilir bir zeminde yürümesi için kurumsal bir mekanizmaya dönüştürülmesi gerekiyor. Çıkarılacak yasa, kurulacak mekanizma ve kurulların da yasal dayanağı olmalıdır.

3. Öcalan’ın Rolünün Tanımlanması: Süreç içindeki konumunun ve rolünün net bir şekilde hukuki ve siyasi çerçeveye oturtulması talep ediliyor.

"Zaman Kaybedilmemeli, Yasa Meclis Tatilinden Önce Çıkmalı"

Gecikmenin ciddi riskler barındırdığını ifade eden Sancar, "Öcalan yasal düzenleme aşamasının geciktirilmemesi konusunda ısrarcı. Amacımız ve hedefimiz, bu çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden önce en geniş mutabakatla çıkarılmasıdır." diye konuştu.

İmralı heyeti üyesi Sancar, DEM Parti olarak farklı senaryolara ve gelebilecek önerilere karşı yasa taslağı hazırlıklarını sürekli güncellediklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti içinde sürece yönelik bir çatışma veya karşıtlık olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren Sancar, bu tür spekülasyonlara temkinli yaklaştıklarını, farklı fikirler olsa bile önemli olanın süreci ortak bir mantık ve hedefte buluşturmak olduğunu belirtti.