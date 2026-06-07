Gözler sonuçlarda; 6 belde ve yüzlerce mahallede ara seçim tamamlandı

2 saat önce

Türkiye genelinde yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yeri ile muhtarlıklarında boşalma olan 362 mahallede, yerel yöneticileri belirlemek üzere yapılan ara seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Seçim takvimi kapsamında, mahkeme kararları veya yasal düzenlemelerle yeniden belde statüsü kazanan; Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bagtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane’ye bağlı Tekke, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde vatandaşlar belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Saat 08.00'de sandıkların açılmasıyla başlayan oy kullanma süreci, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla son buldu.

362 Mahallede Yeni Muhtarlar Belirleniyor

Beldelerin yanı sıra, yurdun dört bir yanında ölüm, istifa veya farklı hukuki nedenlerle muhtarlık makamı boşalan 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği için seçim heyecanı yaşandı.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. Kesin olmayan sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.