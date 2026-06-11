Kuveyt, İran'ın saldırıları nedeniyle tüm uçuşları durdurdu

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Kuveyt Sivil Havacılık Genel Otoritesi, sabah saat 04:50'den itibaren ülkenin hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapattığını ve seferleri alternatif havalimanlarına yönlendirdiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan resmi açıklamada, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe) sabah saat 04:50'den itibaren ülkenin hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapattığını ve seferleri alternatif havalimanlarına yönlendirdiğini bildirdi.

Söz konusu kararın yolcuların güvenliğini korumak amacıyla ihtiyati bir tedbir olarak alındığı belirtildi.

Kararın, Kuveyt'in bölgedeki sivil havacılık trafiğini tehlikeye atan İran'ın "kriminal saldırılarına" maruz kalmasının ardından geldiği ifade edildi.

Ayrıca Kuveyt Havayollarının, durumu değerlendirmek üzere ilgili taraflarla koordinasyon halinde kalmaya devam edeceği ve tehlikenin tamamen ortadan kalktığından emin olunduğu an ülke hava sahasının uçuşlara yeniden açılacağı kaydedildi.

Son olarak, yolculara ve havayolu şirketlerine talimatlara uymaları ve herhangi bir güncellemeden haberdar olmak için resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuldu.