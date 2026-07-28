Iraklı gençler Rusya ve Ukrayna’da karşı karşıya

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İşsizlik ve para kazanma amacıyla binlerce Iraklı genç Rusya ve Ukrayna ordularına katıldı, şu ana kadar yüzlercesi yaşamını yitirdi, onlarcası ise esir düşmüş durumda. Irak güvenlik kurumları ise bu gençleri yurt dışına götüren büroları kapatmaya başladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi bir röportajında, binlerce Iraklı gencin para kazanmak amacıyla Rusya ve Ukrayna ordularına katılarak birbirlerine karşı savaştıklarını ortaya çıkaran korkunç bir istihbarat tespitinde bulunduklarını açıkladı.

Kasım Abudi, Irak istihbarat kurumunun internet üzerinden ve Irak'ın güney vilayetlerinde açılan bürolar aracılığıyla gençleri Rusya-Ukrayna savaşına çeken şebekeleri deşifre ettiğini belirtti.

Tahminlere göre bu savaşta yer alan Iraklıların sayısı 3 bin ile 5 bin arasında değişiyor.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, bu gençlerin temel motivasyonunun ideolojik olmadığını, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle hareket ettiklerini, savaşa katıldıktan bir yıl sonra yüksek miktarda para ve vatandaşlık vaadi aldıklarını açıkladı.

Kasım Abudi, "Iraklı gençler hem Rusya hem de Ukrayna ordusu saflarında savaşıyor. Ne yazık ki şu ana kadar çok sayıda genç hayatını kaybetti ve şu an yaklaşık 200 Iraklının cenazesi Rusya'da bulunuyor." dedi.

Ayrıca bir kısım Iraklı gencin esir düştüğünü belirterek, "Irak'ın Moskova temsilcisi bir esir kampını ziyaret etti ve orada birden fazla Iraklı esirle görüştü." ifadelerini kullandı.

Irak istihbarat güçlerinin bu bürolara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatarak buraları kapattığını ve konuyla ilgili birkaç kişiyi gözaltına aldığını vurgulayan Kasım Abudi, Irak Hükümetinin aynı zamanda esir alınan Irak vatandaşlarını geri getirmek amacıyla uluslararası temaslar üzerinden her iki ülkeyle de görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz süreçte sosyal medyada paylaşılan çok sayıda video görüntüsü, Iraklı gençlerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş cephelerine katıldığını doğrulamıştı. Bu durum ülke içinde sert tepkilere yol açmıştı.

Irak'ın önceki Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, konunun araştırılması için önceki Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci başkanlığında üst düzey bir komisyon oluşturmuştu.

Eş zamanlı olarak Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, gençleri kandıran kişilere ve şebekelere karşı sert yasal tedbirlerin alınması yönünde talimat vermişti.

Irak yasalarına göre başka ülkelerin savaşlarına katılmak ve gençlerin bu amaçla kullanılması anayasal bir ihlal olup terörle mücadele kanunu kapsamında değerlendirilmektedir.