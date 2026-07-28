Riyad suçladı; Irak soruşturma başlattı

4 saat önce

Irak Hükümeti, Suudi Arabistan'ın kendi topraklarından yöneltildiğini iddia ettiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin resmi bir inceleme başlattı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıların detaylıca araştırılması için güvenlik birimlerine talimat verildiği bildirildi.

İyi komşuluk ilişkileri prensibine vurgu yapılan açıklamada, "Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı düzenlemek için bir alan veya geçiş güzergahı haline gelmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Dün gece Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin Doğu Vilayeti ve başkent Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan birden fazla İHA'yı imha ettiğini açıklamıştı.

"Bu saldırılar Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirilmiştir." denilen açıklamada, Suudi Arabistan’ın uygun yer ve zamanda yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurgulanmıştı.

Irak iç siyaseti cephesinde ise Irak İslami Direniş grubu yaptığı açıklamada söz konusu suçlamaları kesin bir dille reddederek saldırılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını duyurdu.

Riyad yönetimine sert bir uyarıda bulunan grup, "Suudi Arabistan'ın Irak'a yönelik atacağı her türlü düşüncesizce adım, onları pişman edecek çok sert bir karşılık bulacaktır." diyerek, suçlamaların söz konusu ülkenin Irak halkına yönelik düşmanca tutumunun bir göstergesi olduğunu belirtti.