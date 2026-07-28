İran, ABD'nin şartlarını geri çevirdi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İslamabad ve Umman'daki görüşmelerde ABD’nin dayattığı şartları kabul etmediklerini belirterek, Hürmüz Boğazı ve müzakere masasına ilişkin net mesajlar verdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen diplomatik temaslarda ABD tarafınca masaya getirilen iki "aşırı" talebin Tahran yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildiğini duyurdu.

Görüşmelerin perde arkasını aktaran Garibabadi, ABD heyetinin söz konusu şartların kabul edilmemesi halinde müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanacağı ve masadan kalkacakları yönünde baskı yaptığını belirtti.

İran’ın taviz vermediğini vurgulayan Garibabadi, "Talepleri reddettik ve kendilerine istiyorlarsa ayrılabileceklerini ifade ettik." dedi.

Umman’da yürütülen görüşme trafiğine de değinen Garibabadi, karşı tarafın Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunun açık tutulması konusunda ısrarcı olduğunu ancak Tahran'ın bu talebi de geri çevirdiğini aktardı.

İran’ın kararlı duruşunun altını çizen Garibabadi, "Sonuç ne olursa olsun, sundukları planları kabul etmeyeceğimizi ilettik." diyerek Tahran’ın bölgedeki stratejik tutumunun net olduğunu vurguladı.

Bu diplomatik gerilimlerle eş zamanlı olarak İran ordusu, Mersad Operasyonunun yıldönümü vesilesiyle yayımladığı bildiride, söz konusu operasyonun ülkenin topraklarını savunma gücü ve kapasitesinin bir sembolü olduğunu ifade etti. Ordu, düşmanlardan gelebilecek olası her türlü saldırının çok daha sert ve güçlü bir yanıtla karşılanacağı uyarısında bulundu.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre ordu, İran'ın toprak bütünlüğünü ve siyasi sistemini korumak için en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu ve her türlü tecavüze yanıt vermekten çekinmeyeceğini vurguladı.

8 Temmuz'dan bu yana ABD ordusu İran hedeflerine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef almasına bir yanıt olduğunu açıkladı.

Buna karşılık İran ordusu, bölgedeki birkaç ülkede bulunan ABD askeri üslerini hedef alarak yanıt verdi ve Washington'ı aralarındaki ateşkes mutabakatını ihlal etmekle suçladı.