Irak Başbakanı'ndan Ankara ziyareti öncesi önemli mesajlar

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, Ankara ziyaretiyle eş zamanlı olarak yayımlanan makalesinde Bağdat ile Ankara arasındaki yeni ilişkilerin yol haritasını gözler önüne sererken, iki ülkenin coğrafi konumlarından yararlanarak ortak zorlukları kalkınma fırsatlarına dönüştürmeleri gerektiğini belirtti.

Ali Zeydi'nin bugün (28 Temmuz 2026 Salı) yayımlanan makalesinde, bugün Türkiye'ye doğru adım atan Irak'ın geçmiş yıllardaki Irak'tan farklı olduğu vurgulanarak, istikrar, reform ve kalkınma yolunu seçmiş; bölgesel iş birliğini büyümenin temeli yapmak adına güçlü bir ekonomi, etkin bir devlet ve dengeli dış ilişkiler inşa etmeye çalışan bir ülke olduğunu ifade edildi.

Türkiye'nin enerji ve ulaşım alanlarında güçlü bir altyapıya ve gelişmiş bir sanayiye sahip olduğu, bunun da bölgede büyük bir ekonomik ortaklık kurulması için uygun bir zemin hazırladığını kaydedilirken, küresel ticaret haritası yeniden şekillenirken Irak ve Türkiye'nin Basra Körfezi, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olmak adına tarihi bir fırsata sahip olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, "Kalkınma Yolu" projesinin sadece Irak'a ait bir proje olmadığını; yeni şehirler, sanayi bölgeleri, yatırım imkanları, binlerce istihdam alanı yaratacak ve limanları küresel pazarlara bağlayacak bölgesel bir proje olduğu dile getirildi.

Güvenlik dosyasına ilişkin olarak, güvenliğin olmadığı bir yerde kalkınmanın sağlanamayacağı vurgulanırken, bunun birbirinin egemenliğine saygı duyulması, terör ve örgütlü suçlarla mücadele edilmesi temelinde yakın bir iş birliği gerektirdiği ifade edildi.

Su sorunu konusunda ise su ve gıda güvenliğini sağlamak için ortak çıkar, bilimsel iş birliği ve yeni teknolojilerin kullanımı temelinde bu dosyanın ortaklaşa yönetilmesi çağrısında bulunuldu.

Makalenin sonunda, Orta Doğu'da istikrarın çatışma ve rekabetle değil, komşu ülkeler arasındaki ortak projeler ve ekonomik entegrasyon yoluyla sağlanacağı belirtilerek, Irak ve Türkiye'nin bu alanda bölgeye başarılı bir model sunabileceği kaydedildi.

Bu gelişme, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin aralarında iki Kürt üyenin de bulunduğu üst düzey bir heyetle bugün Ankara'yı ziyaret etmesinin, üst düzey yetkililerle bir araya gelerek birçok önemli konuyu görüşmesinin beklendiği dönemde yaşandı.