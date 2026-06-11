Çin’den yapay zeka hamlesi: 10 bin robot işbaşı yapacak

4 saat önce

Çin, insansı robotların ve yapay zeka teknolojilerinin üretim ile hizmet sektörlerinde yaygınlaştırılmasını hızlandırmak amacıyla büyük bir ulusal program duyurdu. Bu hamle, söz konusu teknolojinin basit birer gösteri olmaktan çıkarılıp fabrikalarda, depolarda ve hastanelerde gerçek birer iş aracına dönüştürülmesi yolunda belirleyici bir adım olarak görülüyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Devlet Mali Denetim Komitesi tarafından 11 Haziran 2026 Perşembe günü, yayımlanan resmi bir belgeye göre ilgili tarafların planlarını haziran ayı sonuna kadar sunmaları ve ilerleme raporlarını kasım ayı sonuna kadar hükümete teslim etmeleri gerekiyor.

Bu durum, yerel yönetimlere ve devlete ait şirketlere bu robotların iş ortamlarındaki yeteneklerini kanıtlamaları için 6 aydan daha kısa bir süre tanıyor.

Sanayi, denetim, bakım, lojistik, sağlık hizmetleri ile acil durum ve afet müdahalesi gibi farklı sektörleri kapsayan bu girişimle Pekin, bu yılın sonuna kadar robotlar için 100'den fazla farklı üst düzey kullanım alanı belirlemeyi ve iş merkezlerinde 10 bin robot ünitini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin olarak Çinli "Vivo" şirketinin Robot Laboratuvarı Direktörü Shao Hao, bu politikanın temel amacının, sektörü bir gösteri mantığından görev mantığına geçirmek ve gerçek görevleri hassasiyetle yerine getirebilecek bir sistem inşa etmek olduğunu belirtti.

Hao ayrıca, bu adımın somutlaştırılmış yapay zekanın (embodied AI) geniş çaplı bir ticari başarı yakalayıp yakalayamayacağını belirlemede yardımcı olacağını ifade etti.