Ahmed Şaraa: Irak ile ilişkilerimiz iyileşme yolunda

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, Şam’ın Bağdat ile ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirtirken, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne dair egemenlik haklarından taviz verilmeden, uluslararası tarafların katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varılması için diplomatik temasların yürütüldüğünü açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna mülakat veren Ahmed Şaraa, Şam yönetiminin Lübnan’daki krizin aşılması ve ülkede istikrarın sağlanması amacıyla Beyrut hükümeti ile temas halinde olduğunu kaydetti.

Lübnan’daki sorunun çözümünün yalnızca güvenlik eksenli ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Şaraa, Suriye'nin bu hususta kapsamlı bir stratejik vizyona sahip olduğunu ifade etti.

Lübnan’da meydana gelebilecek olası bir istikrarsızlığın Suriye’yi doğrudan etkileyeceğine dikkat çeken Ahmed Şaraa, meşru silah kullanma yetkisi ile savaş ve barış kararlarının yalnızca Lübnan devletinin tekelinde olması gerektiği yönündeki tutumlarını yineleyerek, bölgede çatışma alanının genişleme riskinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

İsrail ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Şaraa, Şam’ın Tel Aviv ile doğrudan bir askeri tırmanıştan kaçındığını ve böyle bir gerilimde stratejik bir çıkarının bulunmadığını savundu.

Çok taraflı diplomasi kanalları üzerinden İsrail ile bir güvenlik çerçeve anlaşması üzerinde çalışıldığını ifade eden Şaraa, bu sürecin olumlu sonuçlanmasının, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki tarihsel ve hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla bölgede kapsamlı bir barış ortamına zemin hazırlayabileceğini aktardı.

Ülkenin sosyo-ekonomik durumuna da değinen Suriye Devlet Başkanı, Suriye’nin "terörü destekleyen devletler" listesinden çıkarılmadığı sürece, uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasının tek başına somut bir netice doğurmayacağını savundu.

Suriye Hükümeti ile Kürt taraflar arasındaki mutabakata ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Şaraa, anlaşmanın uygulama sahasında bazı aksamalar yaşandığını doğrulamakla birlikte, Şam yönetiminin sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradesini koruduğunu belirtti.

Şaraa, kayıplar dosyasının uluslararası norm ve standartlara uygun şekilde yürütülmesi amacıyla özel bir komisyon oluşturulduğunu, sürecin bu alanda teknik tecrübesi bulunan ülkelerle iş birliği içerisinde şeffaflıkla yönetileceğini dile getirdi.

Rusya ile ilişkilere ilişkin bir soru üzerine Şaraa, Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri üslerinin hukuki ve fiili statüsüne dair müzakerelerin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığını bildirdi.

Son olarak Şam-Deyrizor karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasına değinen Ahmed Şaraa, olaya ilişkin çok yönlü tahkikatın devam ettiğini, olayın teknik bir kazadan ibaret olup olmadığı dahil tüm olasılıkların titizlikle incelendiğini kaydetti.