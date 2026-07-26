Başkan Barzani İtalya’nın Erbil Başkonsolosu Sansone’yi kabul etti

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Başkan Mesud Barzani, İtalya’nın Erbil Başkonsolosu Tommaso Sansone ile barış süreci dahil bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Başkan Mesud Barzani, bugün (26 Temmuz 2026 Pazar) İtalya’nın Erbil Başkonsolosu Tommaso Sansone’yi kabul etti.

Görüşmede İtalya Başkonsolosu, Başkan Barzani’nin Ocak 2026’da Roma’ya gerçekleştirdiği ziyarete ve İtalya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, ülkesinin iki taraf arasındaki bağları daha da derinleştirme arzusunu dile getirdi.

Bölgedeki siyasi durum, son güvenlik gelişmeleri ile Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin diğer başlıklarını ise Suriye’deki durum ile Türkiye’deki barış süreci oluşturdu.