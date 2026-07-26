Ezidi mağdurlara yönelik finansal destek ödemeleri başlıyor

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla, DAİŞ zulmünden kurtarılan Ezidi Kürtlere yönelik mayıs ve haziran aylarına ait finansal destek ödemeleri dağıtılacak.

Başbakan Mesrur Barzani tarafından sağlanan aylık finansal desteğin mayıs ve haziran aylarına ait ödeme takvimi açıklandı.

Finansal destek ödemeleri 28 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak ve 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.

Edinilen bilgilere göre ödeme süreci tüm günlerde saat 10.00’da başlayacak.

Kurdistan24’ün elde ettiği bilgilere göre iki yıldır düzenli bir şekilde sürdürülen bu proje kapsamında yardımlar, herhangi bir aksaklık yaşanmadan şeffaf bir şekilde hak sahiplerine ulaştırılıyor.

Bu adım, Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın DAİŞ’in elinden kurtarılan Ezidi mağdurların yükünü hafifletmek ve kendilerine destek olmak amacıyla yürüttüğü kesintisiz çalışmaların bir parçası.