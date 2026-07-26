Başkan Barzani ve İngiltere Başkonsolosu bölgedeki gelişmeleri görüştü

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Başkan Mesud Barzani, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley ile Kürdistan Bölgesi ve İngiltere arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre bugün (26 Temmuz 2026) Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley’yi kabul etti.

Açıklamada, görev süresinin tamamlanması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Başkonsolos Bizley’nin, görevi boyunca kendisine sağlanan destekten ötürü Başkan Mesud Barzani’ye ve Kürdistan Bölgesi halkına şükranlarını sunduğu belirtildi.

İngiltere ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Andrew Bizley, Kürdistan Bölgesi için kalıcı barış, istikrar ve güvenlik temennisinde bulundu.

Açıklamaya göre Başkan Barzani ise görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalardan dolayı İngiltere Başkonsolosuna teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kürdistan halkı ile İngiltere arasındaki köklü ve tarihi bağlara değinen Başkan Barzani, İngiliz halkı ile hükümetine Kürdistan halkına yönelik tarihi duruşlarından ötürü şükranlarını iletti.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki siyasi durum, son gelişmeler ve karşı karşıya olunan sınamaların da detaylıca değerlendirildiği aktarıldı.