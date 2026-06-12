Özgür Özel'in eski danışmanı tutuklandı
Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığından alınan Özgür Özel’in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şehzadeler Belediyesi iştiraki şirketin genel müdürü Cem Yüzer ile Anıl D., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl D. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Cem Yüzer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlık yapmıştı.