İran'ın saldırıları Kuveyt'teki uçuşları durdurdu

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Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havalimanı radarının hedef alınması ve uçuş altyapılarına zarar verilmesi nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) İran aleyhinde resmi bir şikayette bulunduğunu açıkladı.

Müdürlük, dün (11 Haziran Perşembe günü) düzenlenen saldırılar sonucunda havalimanı radarının hedef alındığını, bu nedenle birden fazla kişinin yaralandığını, hava trafiğini yöneten cihaz ve tesislere büyük çapta maddi zarar geldiğini ortaya koydu.

Bu doğrultuda Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, meydana gelen büyük hasar sebebiyle, yolcuların can güvenliğini ve havacılık emniyetini korumak adına bir tedbir olarak "Kuveyt'teki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu", daha sonra ise uçuş trafiğinin normale döndüğünü netleştirdi.

Kuveyt, ICAO’ya gönderdiği mektupta, havacılık tesislerinin ve hava seyrüsefer altyapısının hedef alınmaya devam edilmesinin, 1944 Chicago Sözleşmesi’nin ve havacılık güvenliğine ilişkin tüm uluslararası ilke ve yasaların açık ve tehlikeli bir ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin yolcuların, uçuş mürettebatının ve sektör çalışanlarının hayatını büyük bir riske attığı, bölgesel ve küresel düzeyde uçuş güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Şikayetin bir diğer bölümünde ise ICAO’ya, acilen harekete geçmesi, gerekli önlemleri alması, yaşanan bu sürekli ihlalleri belgelemesi ve bunun doğuracağı tehlikeli sonuçları soruşturması yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamanın sonunda Kuveyt, "tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu" ve uluslararası hukuk ile sözleşmeler uyarınca uygun olan her türlü adımı atmanın en doğal hakkı olduğunu yineledi.