Silivri Belediyesine ''yolsuzluk'' operasyonu
İstanbul'daki CHP'li Silivri Belediyesine yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verildi. Balcıoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyon kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.
CHP’nin 31 Mart 2024’te kazandığı 32 il belediyesinden 6’sına operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 26 CHP’li belediye başkanı tutuklandı.
İstanbul’da ise CHP’nin kazandığı 26 belediyenin 11’inde belediye başkanı tutuklandı, 2’sine kayyum atandı, 3 belediye ise AK Parti’ye geçti.
Son olarak bu sabah (12 Haziran 2026) Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı.