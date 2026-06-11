Hatemu'l-Enbiya: Petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz

3 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı,

Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin yeni bir saldırı gerçekleştirmesi halinde daha önceki saldırılardan daha sert bir karşılık alacağı belirtildi.

Açıklamada, " ABD’nin İran’ın petrol altyapısına yönelik son tehditleri dikkate alındığında, petrol ve gaz ihracatı ya herkes için olur ya da hiç kimse için olmaz" ifadeleri kullanıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise X sosyal medya hesabından İran'a karşı politikalar ve kararlara dair açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Yanlış stratejiler ve fevri kararlar, tüm dengeleri daha kötüye sıfırlar, enerji altyapısını ve piyasaları altüst eder ve yıllarca içinde kalacağınız sonsuz bir bataklığa yol açar." dedi.

İran Meclis Başkanı, "dünyanın bundan sonra farklı bir İran göreceğini" diyerek, Tahran'ın ülkeye veya kilit altyapısına yönelik herhangi bir saldırı veya baskıya karşı yaklaşımının değiştiğini belirtti.