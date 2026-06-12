Bekayi: Baskı altında hiçbir anlaşmaya imza atmayacağız

4 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını belirterek, ABD'nin sürekli değişen tutumunu nihai bir anlaşmaya varılmasının önündeki temel engel olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi, ABD ile yürütülen müzakere süreci hakkında yaptığı açıklamada, anlaşma metninin büyük bir kısmının tamamlandığını ancak Washington'ın sürekli tutum değiştirmesinin nihai sonuca ulaşılmasını engellediğini belirtti.

ABD tarafının son günlerde "olağan dışı talepler" dayatmaya çalıştığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin baskı altında anlaşmayı kabul ettiği algısını yaratmak istediğini dile getiren Sözcü Bekayi, "İran, hiçbir şekilde kırmızı çizgilerinden ve temel duruşundan geri adım atmayacaktır. Eğer İran baskı ve tehditler altında geri adım atacak olsaydı, bunu bir yıl önce yapardı." diyerek kararlılık mesajı verdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Sözcü Bekayi, "Hürmüz Boğazı, ABD'nin yasa dışı adımları nedeniyle kapalı kalmaya devam edecektir." uyarısında bulundu.

Gemilerin geçişleri sırasında dikkatli olmaları gerektiğini kaydederek, şu an için bölgede güvenli ve tehlikesiz bir ulaşım imkanının bulunmadığını aktaran İsmail Bekayi, açıklamasının sonunda Tahran'ın ancak mutabakat metninin İran halkının çıkarlarını tamamen güvence altına aldığından emin olduğu takdirde anlaşmayı ilan edeceğini vurguladı.

Donald Trump: "Birkaç Gün İçinde Anlaşma Sağlayacağız"

Öte yandan dün (Perşembe), ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, önümüzdeki birkaç gün içinde İran ile anlaşmaya varacaklarını ve anlaşmayı JD Vance'in imzalayacağını duyurdu.

Anlaşmaya ilişkin birçok ülke lideriyle görüştüğünü belirten Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade etti.

Trump ayrıca, "Tüm İranlı liderler bu anlaşmadan memnun ve inanıyorum ki ülkenin dini lideri de bu anlaşmayı onaylayacaktır." şeklinde konuştu.