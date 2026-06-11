Temelli: Çoklu krizlerin temel kaynağı Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasıdır

"Özgür müzakere koşulları sağlanmalı"

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye’de yaşanan çoklu krizlerin temel kaynağının Kürt sorununun çözümsüz bırakılması ve sürdürülen tecrit politikaları olduğunu söyledi.

DEM Parti Ardahan İl Örgütü, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe), 2. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede konuşan Temelli, Türkiye'de yaşanan siyasi ve toplumsal krizlerin çözümünün demokratik müzakere sürecinden geçtiğini vurguladı.

Krizlerin temel kaynağının Kürt sorununun çözümsüz bırakılması ve sürdürülen tecrit politikaları olduğunu söyleyen Temelli, siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi krizi çözmek istiyorsanız siyasi tutsaklığa son verin. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve arkadaşlarımızı serbest bırakın. Biz bu yolda yürümeye kararlıyız.

Selam olsun sayın Öcalan'a İmralı'ya bu yolu açtığı için. Herkes biliyor ki umut burada, çözüm de burada. Sayın Öcalan bildiğiniz gibi baş müzakereci. Fakat kısıt altında müzakere mi olur? İki ayda bir gidip gelmelerle müzakere mi olur? Müzakere konunun bütün taraflarıyla, sağlıklı bir iletişimle, sağlıklı çalışma koşullarıyla, özgür yaşam koşullarıyla olur.

O yüzden bir an önce sayın Öcalan'ın statüsü de belirlenmelidir. Biz DEM Parti olarak bu yol haritasına bağlı olarak bunun hayata geçmesi için müzakerelerimizi, görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İktidar bir an önce bu konuda adım atmalı."