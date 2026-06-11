Çok sayıda ünlü isim uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı!

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İstanbul'da ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 ünlü isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimler bulunuyor.