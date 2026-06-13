Antep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Antep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 00.08’de Nurdağı merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Gece yarısı yaşanan sarsıntı; Hatay, Kilis, Maraş ve Osmaniye’de hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı ifade edildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.08'de meydana gelen depremin Antep, Maraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."