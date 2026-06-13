Hürmüz Boğazı'nda gerilim: ABD, İran’a ait İHA’ları düşürdü

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ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef alan İran’a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün (13 Haziran 2026 Cumartesi), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın bölgeden geçen ticari gemilere saldırmak amacıyla çok sayıda İHA fırlattığını belirtti.

İHA'ların etkisiz hale getirildiğini belirten CENTCOM, müdahale sonrası Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açık kalmaya devam ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün (12 Haziran 2026 Cuma), yaptığı açıklamada henüz resmi bir mutabakat zaptı imzalanmadığını ve metinde değişiklikler olabileceğini belirtti. Arakçi, ancak bir anlaşmaya varmanın "her zamankinden daha yakın" olduğunun altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tahran ve Washington arasında nihai bir barış metninin hazır olduğunu duyurdu. Şerif, Pakistan’ın son adımların tamamlanması için her iki tarafla da yakın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin "anlaşmaya çok yaklaşıldığına" dair sosyal medya paylaşımını kendi hesabında yeniden paylaştı. Trump’ın bu hamlesi, perde arkasında belirli bir anlayış birliğine varıldığının en güçlü işareti olarak yorumlanıyor.