Buğday alım süreci başladı: Mesrur Barzani'nin talimatıyla çiftçilerin ürünleri tamamen alınacak

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Kürdistan Bölgesi'nde çiftçilerin buğday alım süreci resmen başladı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen dijital randevu sistemi sayesinde siloların önündeki uzun kuyrukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürü Newzad Şex Kamil, bugün (13 Haziran 2026 Cumartesi), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu yılki hasat dönemi ve alım sürecine dair bilgiler paylaştı.

Bu yıl silolar aracılığıyla toplam 400 bin ton buğdayın teslim alınacağını belirten yetkili, geri kalan ürünün özel sektör tarafından alınması için Başbakan Barzani tarafından özel bir komisyon kurulduğunu belirtti.

Kamil'in açıklamasına göre bu yılki planlama kapsamında 400 bin ton buğday alınacak:

Plan dahilinde 292 bin ton buğdat (Ton başına 700 bin dinar) alınacak

Plan dışı 108 bin ton buğday (Ton başına 500 bin dinar) alınacak

Hangi ilde ne kadar buğday alınacak?

Süleymaniye: 150 bin 209 ton

Erbil: 122 bin 680 ton

Duhok: 116 bin 83 ton

Halepçe: 11 bin 28 ton

Geçmiş yıllarda çiftçilerin en büyük şikayetlerinden biri olan silo önlerindeki bekleyiş, bu yıl dijital randevu ile çözülüyor.

Ticaret Müdürlüğünün açıklamasına göre çiftçilerin ürünlerini teslim etmeden önce özel bir link üzerinden kayıt yapmaları ve randevu almaları zorunlu kılındı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçiler, daha önce Irak Hükümetinin belirlediği plan nedeniyle mağduriyet yaşıyordu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin "tüm buğdayın alınması" talimatı, yerli üreticiyi korumaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni düzenleme ile hem alım sürecinin hızlandırılması hem de çiftçilerin emeklerinin karşılığını düzenli bir şekilde alması hedefleniyor.