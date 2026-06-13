Reuters: Irak'ın günlük petrol ihracatı yaklaşık 3 milyon varil azaldı

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Reuters'ın haberine göre Arap Körfezi'nde tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle Irak'ın günlük petrol ihracatı yaklaşık 3 milyon varil azaldı.

Reuters haber ajansının petrol ticareti kaynaklarına dayandırdığı habere göre Arap Körfezi'ndeki istikrarsızlık ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması nedeniyle Irak'ın günlük petrol ihracatı 2,5 ila 3 milyon varil azaldı.

Haberde, Irak'ın yanı sıra Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ihracat sürecinin tamamen durmasını engellemek adına alternatif yollara başvurduğu belirtildi. Ancak bu girişimlere rağmen, ihraç edilen petrol miktarının normal seviyelerin oldukça altında kaldığı ifade edildi.

Verilere göre Körfez ülkelerinin küresel piyasalara sağladığı petrol arzındaki toplam azalmanın günlük 5 ila 6 milyon varil civarında olduğu tahmin ediliyor.

Reuters, ihracattaki bu düşüşün dünya genelindeki petrol stoklarının hızla boşalmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, gerilimin uzun süre devam etmesi durumunda küresel petrol fiyatlarının dramatik bir şekilde yükselebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki olarak Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi trafiğine kapatmıştı.

Enerji piyasalarını sarsan bu hamle, dünya genelinde petrol ve doğal gaz fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.