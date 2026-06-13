Al-Monitor: Tom Barrack gelecek hafta Bağdat ve Erbil’i ziyaret edecek

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ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor, ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, kritik bir tur kapsamında gecelek hafta Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Al-Monitor'un haberine göre ABD Başkanı'nın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, önümüzdeki hafta Bağdat ve Erbil’i ziyarete edecek.

Bu ziyaret, Barrack’ın yeninden atanmasından sonra gerçekleştireceği ilk resmi bölge turu olma özelliğini taşıyor.

Tom Barrack’ın, pazartesi günü Bağdat ziyaretinde Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmelerin ana gündemi, nisan ayında ABD’li diplomatlara saldırı düzenleyen milis grupların tasfiyesi ve silahsızlandırılması olacak. Washington’un, bu konuda Bağdat yönetimine yönelik baskılarını artırması bekleniyor.

ABD'li yetkili Barrack, salı günü de Erbil’de, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Barrack’ın Erbil’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerginlikler ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası nedeniyle Irak’ın petrol ihracatı günlük 3 milyon 300 bin varilden 600 bin varile kadar gerilemiş durumda. Barrack'ın, Irak’ın İran’a olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Türkiye ve Suriye üzerinden yeni ticaret ve enerji rotaları oluşturulması konusunu masaya yatıracağı belirtiliyor.

Haberde, Mukteda es-Sadr’a bağlı güçler ile "Asaib Ehli Hak" gibi grupların silah bırakmaya hazır olduklarına dair gelen sinyallere rağmen siyasi gözlemcilerin bu duruma şüpheyle yaklaştığı bildirildi. Uzmanlar, bu adımın nükleer müzakereler sürecinde üzerindeki baskıyı hafifletmek isteyen İran’ın bir "taktik" olabileceği uyarısında bulunuyor.

Tom Barrack, söz konusu tur öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu diplomasi trafiği, ABD güçlerinin eylül ayında Irak’tan tamamen çekilmesi öncesinde, Irak’ı Tahran’ın yörüngesinden çıkarma ve bölgesel iş birliklerini güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor.