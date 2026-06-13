Ahmed Şaraa, Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti

3 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ülkesinin Lübnan'a müdahale etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddederek, Şam’ın önceliğinin savaşı durdurmak ve sığınmacıların geri dönüşüne zemin hazırlamak olduğunu vurguladı.

Ahmed Şaraa, Şam'ın önde gelen şahsiyetler ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyeti kabul etti. Görüşmede, Lübnan’daki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şaraa, Suriye’nin Lübnan'a askeri müdahale niyetinde olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Cumhurbaşkanı Şaraa, Lübnan ile sınırların belirlenmesi meselesinin ülkesinin öncelikleri arasında yer almadığını belirterek, Suriye’nin şu an çok daha kritik ve acil dosyalarla ilgilendiğini söyledi.

Ahmed Şaraa, Şam’ın önceliğinin savaşı durdurmak ve sığınmacıların geri dönüşüne zemin hazırlamak olduğunu vurguladı.

Lübnan’da yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğuna dikkat çeken Şaraa, bunların ülkelerine güvenli, onurlu ve organize bir şekilde geri dönmelerini sağlamak için bir mekanizma üzerinde çalışıldığını bildirdi. Şaraa, bu sürecin yeniden imar çalışmaları ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesiyle eş zamanlı olarak yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Şam yönetiminin bu tutumu, İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilim nedeniyle Suriye’nin Lübnan’a askeri müdahalede bulunması için uluslararası baskılara maruz kaldığına dair haberlerin ardından geldi.