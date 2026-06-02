Erbil SK, Körfez Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazandı

Irak Yıldızlar Ligi'ni üçüncülükle birtiren Erbil Spor Kulübü, önümüzdeki sezon (2026-2027) Körfez Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Körfez Kulüpler Kupası'nda yer alacak kulüplerin isimleri açıklandı. sonra açıklanacak. Irak Yıldızlar Ligi'ni üçüncülükle birtiren Erbil Spor Kulübü, Arap Körfezi düzeyinde düzenlenecek yarışmaya katılacak. Ligi 4'üncülükle birtiren Iraklı spor kulübü El-Zewra da yarışmaya katılacak ikinci kulüp.

Körfez Kulüpler Kupası Federasyonu, bugün (2 Haziran 2026 Salı) yaptığı açıklamada, yarışmaya katılacak kulüp sayısını artırdığını açıkladı.

Federasyon, her bir Körfez ülkesi için birer ek kontenjanla 16 takımın katılacağını duyurdu.

Yönergeler uyarınca, Irak'ı Erbil ve Zewra, Suudi Arabistan'ı Ittifaq ve Nium, Katar'ı Dohail ve Qatar, Bahreyn'i Rafa'a ve Malikiya, Kuveyt'i ise Wehda ve Nasr temsil edecek.

Körfez Kulüpler Kupası'nın 23 Eylül'de Cidde'de başlaması bekleniyor.