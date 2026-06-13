ABD Başkanı: Washington ile Tahran arasındaki tarihi anlaşma yarın imzalanacak

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha erişimini kalıcı olarak engellemek amacıyla Washington ile Tahran arasındaki tarihi anlaşmanın yarın imzalanacağını ve Hürmüz Boğazı'nın derhal deniz trafiğine açılacağını duyurdu.

Donald Trump, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda, Washington ile Tahran arasındaki anlaşmanın yarın imzalanacağını belirtti.

Dünyaya seslenen Trump, şu mesajı verdi:

"Benim anlaşmam nükleer silahları engellemeye yöneliktir. İran artık nükleer silah istemiyor ve ne geliştirme ne satın alma ne de başka bir yolla buna asla sahip olmayacak."

Trump ayrıca, "Doğru zaman geldiğinde ve her şey sakinleştiğinde, İran'a gireceğiz, B-2 savaş uçaklarımız ve yetenekli pilotlarımız sayesinde, sarp dağların derinliklerinde gizlenen zenginleştirilmiş uranyumu çıkarıp ister İran içinde ister Amerika'da olsun tamamen imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin geçişine açılacağını vurgulayan Trump, Tahran'a yüz milyarlarca dolar ve 1,7 milyar dolar nakit para veren Barack Obama dönemindeki anlaşmanın aksine, "Bu anlaşmada kesinlikle hiçbir para akışı veya transferi yoktur." dedi.

ABD Başkanı, "Şu an İran ile olan ilişkilerimiz geçmiş yönetimlere kıyasla çok daha farklı ve daha iyi." şeklinde konuştu.

Bu sürecin kolayca ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umduğunu belirten ABD Başkanı, aynı zamanda sert bir uyarıda da bulunarak, "Eğer anlaşma beklendiği gibi gitmezse, elimizde nihai ve belirleyici seçenekler var, umarım bunları bir daha asla kullanmak zorunda kalmayız." diye konuştu.