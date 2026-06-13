KDP Merkez Komitesi toplandı: İşte alınan kararlar

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Başkan Mesud Barzani liderliğinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda siyasi gelişmeler, ABD-İran savaşının yansımaları, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Başkan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin iç siyasetine yönelik başlattığı girişim ele alındı.

Bugün (13 Haziran 2026 Cumartesi), Başkan Barzani’nin başkanlığında, başkan yardımcıları ve Merkez Komite üyelerinin katılımıyla KDP geniş kapsamlı toplantısını gerçekleştirdi.

Şubat ayının sonundan bu yana ABD ile İran arasında patlak veren savaşa odaklanılan toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin bu savaşın bir parçası olmamasına rağmen süreçten büyük zarar gördüğünü ve bölgeye yönelik füze ile İHA saldırılarının hala devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, özellikle enerji altyapısına ve petrol şirketlerine düzenlenen saldırıların hem Kürdistan Bölgesi hem de Irak ekonomisine ağır darbeler vurduğu, sorunların ancak diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülebileceği vurgulandı.

Toplantının bir diğer önemli başlığında ise Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin yolsuzlukla mücadele ve kamu mallarının geri kazandırılması yönündeki adımlarına tam destek beyan edildi.

KDP, Erbil ile Bağdat arasında biriken kronik sorunların, özellikle de memur maaşları ve mali hakların anayasal çerçevede çözüme kavuşturulması ve hak sahiplerinin maaşlarının zamanında gönderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Barzani’nin Kurban Bayramı vesilesiyle başlattığı ve sorunları medya üzerinden tartışmak yerine diyalog masasına taşımayı amaçlayan girişiminin takdirle karşıladığı toplantıda, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tıkanıklığa çözüm bulmak amacıyla KDP Politbüro tarafından görevlendirilen bir heyetin, siyasi partilere yönelik ziyaret turlarına başladığı açıklandı.

Ulusal sorumluluk bilinci ve Irak'ta birlikte yaşam inancıyla Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin adımlarına ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Bağdat ile sorunları (özellikle maaşlar ve mali haklar konusunu) çözüme kavuşturmak için yürüttüğü aralıksız çabalara tam destek verilen toplantıda, olumlu bir sonuca ulaşılması için bu girişimlerin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantının son bölümünde KDP’nin iç teşkilatlanması masaya yatırıldı. Partinin tüm organlarının gelecekteki adımlarına yön verecek ve Kürdistan’ın mevcut konjonktürüne uyum sağlayacak kapsamlı bir yol haritası çalışmasının yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı karşılıklı kabul, Kürdistan halkının yüksek çıkarlarının korunması ve Irak'taki diğer siyasi aktörlerle ilişkilerin daha da güçlendirilmesi vurgularıyla sona erdi.