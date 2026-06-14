Başkan Barzani’den Selahaddin Bahaddin’e taziye mesajı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, kardeşinin vefatı dolayısıyla Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin'e başsağlığı diledi.

Mesud Barzani, bugün (14 Haziran 2026 Pazar), Yekgirtu lideri Selahaddin Bahaddin’in kardeşi Husen Muhammed Bahaddin’in vefatı nedeniyle paylaştığı taziye mesajında, derin üzüntülerini dile getirdi.

Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Sayın Selahaddin Bahaddin, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Partisi Genel Sekreteri; Kardeşiniz Husen Muhammed Bahaddin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Size, ailenize ve tüm yakınlarınıza en içten taziyelerimi sunuyor, acınızı paylaşıyorum."

Mesud Barzani, mesajının sonunda şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan merhuma cennet mekan, size ve ailenize sabır ve metanet diliyorum."