İsrail: Washington-Tahran anlaşması güvenliğimize doğrudan tehdit

2 saat önce

İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın "İsrail'in stratejik çıkarları için büyük bir tehdit" oluşturduğuna inanıyor.

İsrail medyasında yer alan raporlara göre İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın İsrail'in ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan yetkililer, Amerikan tarafının sadece genel bir çerçevede uzlaşmadığını, aynı zamanda Tahran’ın öne sürdüğü temel şartları da kabul ettiğini iddia etti.

Bu gelişmeler, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin yaptığı açıklamada, İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın yalnızca tüm cephelerdeki savaşa son vermeyi vurguladığını, nükleer dosyanın ise başka bir aşamaya ertelenmesinin kararlaştırıldığını ve bu muhtıranın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanabileceğini belirtmesinin ardından yaşandı.